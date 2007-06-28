Йосип Кобзон - заслужений діяч Молдавії

Президент Молдавії Володимир Воронін підписав указ про присвоєння почесного звання "Заслужений діяч Молдавії" народному артистові СРСР і Російської Федерації Йосипу Кобзону. Як повідомили в прес-службі голови молдавської держави, цієї нагороди російський співак удостоєний на знак високої оцінки його особливих заслуг в розвитку музичного мистецтва, за внесок в зміцнення молдавсько-російських відносин і за плідну творчу діяльність.

Під час церемонії нагородження В.Воронін відзначив майстерність, талант і особливі людські якості артиста, високо оцінені шанувальниками різного віку. В.Воронін наголосив, що як депутат Державної думи Росії Й.Кобзон активно сприяє зміцненню дружніх і ділових зв`язків між народами двох країн.

Й.Кобзон своєю чергою висловив вдячність за присвоєння йому в Молдавії почесного звання та високу оцінку заслуг, запевнивши, що докладатиме й надалі зусиль для об`єднання через творчість народів двох країн.

РосБізнесКонсалтинг