Американець проспав поранення в голову

У США лікарі знайшли кулю в голові чоловіка, який звернувся по медичну допомогу з скаргою на сильний головний біль, повідомляє Associated Press.

Чоловік заявив лікарям, що коли прокинувся, то спочатку було подумав, що дружина випадково вдарила його ліктем у вухо.

Після того, як дружина відвезла чоловіка до шпиталю, виявилось, що його нездужання має явно насильницькі причини.

Поліція провела розслідування інциденту, в результаті дружина потерпілого була арештована. За попередніми даними, вона намагалася застрелити свого чоловіка, поки той спав.

Жінка вже заявила, що випадково вистрелила в голову чоловіка.

Місцевий шериф тільки розвів руками: "Не розумію, як хлопець міг не помітити, що йому прострелили голову, як з діркою в макітрі він міг розгулювати по лікарні".

Лента.ру