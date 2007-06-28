Американець проспав поранення в голову
І тепер "з діркою в макітрі" вештається по лікарні
У США лікарі знайшли кулю в голові чоловіка, який звернувся по медичну допомогу з скаргою на сильний головний біль, повідомляє Associated Press.
Чоловік заявив лікарям, що коли прокинувся, то спочатку було подумав, що дружина випадково вдарила його ліктем у вухо.
Після того, як дружина відвезла чоловіка до шпиталю, виявилось, що його нездужання має явно насильницькі причини.
Поліція провела розслідування інциденту, в результаті дружина потерпілого була арештована. За попередніми даними, вона намагалася застрелити свого чоловіка, поки той спав.
Жінка вже заявила, що випадково вистрелила в голову чоловіка.
Місцевий шериф тільки розвів руками: "Не розумію, як хлопець міг не помітити, що йому прострелили голову, як з діркою в макітрі він міг розгулювати по лікарні".