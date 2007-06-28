Spice Girls оголосили про возз`єднання та навколосвітній тур

Група Spice Girls офіційно оголосила про возз`єднання і анонсувала світовий концертний тур на своєму офіційному сайті.

Тур почнеться з виступу 7 грудня 2007 року в Лос-Анджелесі. За два місяці Spice Girls також планують відвідати Лас-Вегас, Нью-Йорк, Лондон, Кьольн, Мадрид, Пекін, Гонконг, Сідней, Кейптаун і Буенос-Айрес.

Чутки про відродження групи циркулювали в засобах масової інформації вже давно, але дістали офіційне підтвердження тільки зараз.

"Це все ностальгія. Але якщо до старих шанувальників захочуть приєднатися нові фанати, це буде чудово. Хотілося б вірити що наші пісні універсальні і існують поза часом. Сподіваюся, молоді вони теж сподобаються", - заявила Джері Холлівелл, одна з учасниць колективу.

Spice Girls утворилася 1994 року. Квінтет встиг випустити три студійні альбоми і оголосив про розпад на початку 2001 року. Холлівелл вийшла з складу Spice Girls ще раніше, в 1998-му.