У Олега Рибачука народився онук

В суботу в одному із столичних пологових будинків в екс-глави Секретаріату Президента України і колишнього віце-прем`єра Олега РИБАЧУКА народився онук. Хлопчика вирішили назвати Єгором.

Про те, що він став дідусем, О.РИБАЧУК дізнався, перебуваючи на конференції в Ялті. Схвильований дідусь розповів журналістам, що сина народила його старша донька Ганна. Малюк важить 3,5 кілограми і його зріст 56 сантиметрів. В неділю новоспечений дідусь вже відвідав пологовий будинок і вперше взяв онука на руки .

Як нагадує газета «Сегодня», весілля доньки О.РИБАЧУКА Ганни та її обранця - донецького бізнесмена Вадима відбулося в листопаді минулого року. Тоді екс-глава президентського Секретаріату жартував, що в його сім`ї вже утворилася "широка" коаліція.