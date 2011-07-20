Не треба нам пудрити мізки, пане Тігіпку

Віце-прем`єр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко відрапортував, що «станом на 1 липня 2011 року середній розмір пенсійної виплати в Україні склав 1205,37 грн. і збільшився на 9,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року». Але проведемо нехитрий розрахунок! Споживчі ціни в червні 2001 року по відношенню до червня минулого року зросли в Україні на 11,9% - індекс 111,9%. Середня номінальна пенсія збільшилася, за словами Тігіпка, на 9,2% - індекс 109,2%. Отже, індекс реальної пенсії за минулий рік склав 97,6% (109,2%/111,9%). Або, по-іншому, реальна пенсія зменшилася за рік на 2,4%.

Таким чином, уряд Азарова рапортує про збільшення реального ВВП на 5%, Мінфін хвалиться зростанням надходжень до держбюджету більш ніж у півтора рази, а реальні пенсії українців при цьому падають! Українські пенсіонери і торік ледь виживали на свої мізерні пенсії, а зараз вони стали ще біднішими!

До того ж слід мати на увазі, що названий віце-прем`єром розмір середньої пенсії в 1205 гривень значною мірою одержаний завядки дуже високим розмірам пенсійних виплат у громадян, які одержують пенсії за спеціальними законами: народних депутатів, урядовців, прокурорів, суддів, митників і т.д. Наприклад, у нинішніх парламентаріїв Верховної Ради, що досягли пенсійного віку, величина пенсій становить близько 15 тисяч гривень. У Януковича і Азарова пенсії, напевно, теж не менші. Водночас більшість українських пенсіонерів одержують сьогодні пенсійні виплати у розмірі лише 800-900 гривень на місяць!

При цьому недавно проголосованою в парламенті «пенсійною реформою» спеціальні пенсії не анулюються. Хоча саме такий крок влада зобов`язана була зробити в першу чергу!

Крім того, потрібно, знову таки, враховувати, що для розрахунку реальної пенсії зараз брався офіційний рівень інфляції, який видається істотно заниженим порівняно із справжньою її величиною. Отже, фактично реальні пенсії українців знизилися ще сильніше.

Отже не треба нам пудрити мізки...

Аркадій Кашуба