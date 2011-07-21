При зіткненні трьох авто двоє людей загинули, восьмеро постраждали

У Черкаській області при зіткненні трьох автомобілів загинули двоє осіб та восьмеро постраждали, в тому числі троє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня о 14.16 поблизу с. Чапаєвка Золотоніського району, на 16 км автодороги „Золотоноша-Сміла-Умань”.

Водій легкового автомобіля „Renault Logan” виїхав на смугу зустрічного руху, скоїв дотичне зіткнення з легковим автомобілем „ВАЗ - 2199” та лобове зіткнення з легковим автомобілем „ВАЗ - 2107”.

«Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 2 особи та 8 осіб, з них 3 дітей, з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.