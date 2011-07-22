Батько знайшов убитого в полі сина за звуком телефона

На Житомирщині блискавка вбила 21-річного юнака.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив інженер центру зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, трагедія сталася 21-го липня близько 15-ї години поблизу села Городок Ружинського району.

Хлопець йшов через поле до батька, який обробляв на тракторі лан.

"Негода налетіла зненацька, коли хлопчина був майже посередині поля, де не було жодної змоги уберегтися від стихії. Батько і декілька його товаришів від дощу заховалися під навіс польового стану. Вони бачили, як дві чи три блискавки вдарили у землю зовсім недалеко. Відчувши небезпеку, чоловік зателефонував сину. Той не відповідав, хоча кілька хвилин тому по телефону повідомив, що вже на підході", - сказав рятувальник.

Чоловіки відразу кинулися шукати хлопця. Знайти його тіло допоміг телефон, з якого лунали виклики. Розряд потрапив хлопцю у груди, обпалив тіло, спричинив зупинку серця. Спроба провести штучне дихання результатів не дала.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Житомирському районі від ураження блискавкою загинула жінка та був травмований її чоловік.