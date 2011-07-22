Березовський встановив рекорд суми, відданої дружині при розлученні

Підприємець Борис Березовський і Галина Бешарова врегулювали в лондонському Високому суді питання про розлучення, при цьому бізнесмен погодився виплатити своїй екс-дружині "сотні мільйонів фунтів", повідомляють британські ЗМІ з посиланням на рішення суду.

Рік тому Бешарова подала документи на розлучення. При цьому в липні 2010 року на першому засіданні судді з відділу сімейних справ вистачило 48 секунд, щоб прийняти справу до розгляду.

Згідно з документами справи, причиною позову 52-річної Бешарової було названо "нерозважливу поведінку" її 64-річного чоловіка.

Березовський не оскаржував позов і погодився сплатити всі судові витрати.

На засіданні у п`ятницю ні Березовський, ні Бешарова особисто не присутні, а їх представники відмовилися розголошувати суму угоди, повідомивши тільки, що йдеться про сотні мільйонів фунтів - "рекордну суму з усіх, що будь-коли виплачувалися", зазначає Бі-бі-сі.