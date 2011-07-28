Приватних перевізників у Києві може стати вдвічі менше

Приватних перевізників маршрутними таксі в Києві може стати вдвічі менше після наступного конкурсу управління транспорту Київської міської державної адміністрації з розподілу маршрутів.

Про це сьогодні повідомив журналістам голова Київської міської організації роботодавців-перевізників "Столиця" Валерій ЛІПЕЦЬКИЙ.

«Із 62 перевізників Києва після конкурсу залишиться десь половина», - сказав він.

За його словами, приблизно по 150 маршрутам у Києві закінчилися договори, конкурс не проводився більше року. Наступний конкурс, попередньо, може відбутися у вересні ц.р. «На конкурс будуть виставлені пакети маршрутів (по 4-5 маршрутів)», - зазначив В.ЛІПЕЦЬКИЙ. За його словами, для того, щоб перемогти в конкурсі, на якому виставлятимуться не маршрути, а пакети маршрутів, перевізнику необхідно мати 80-90 машин. «Потрібно 80-90 машин, щоб перевізник мав право для подачі документів на участь у конкурсі. Таким чином, усі ці маршрути перехоплюватиме «Київпастранс», - вважає він.

Як зазначив В.ЛІПЕЦЬКИЙ, така ситуація суперечить антимонопольному законодавству, адже на сьогодні, за його даними, «Київпастранс» займає 100% ринку автобусних перевезень пасажирів у нормальному режимі й близько 30% - у режимі маршрутних таксі. У свою чергу, монополізація ринку може призвести до підвищення цін, які на сьогодні стримує конкуренція. Водночас, він зазначив, що для нормального функціонування, оновлення парку ціни підвищувати потрібно. «Сьогодні перевізники із задоволенням зробили б 5-6 грн. за проїзд, але не можуть - конкуренція стримує ціни... Монополія небезпечна, при цьому ціни можуть зростати», - сказав він. За словами В.ЛІПЕЦЬКОГО, для нормального функціонування перевізникам щорічно потрібно міняти близько 15% парку, проте при рентабельності 1-2% це неможливо зробити. Він також сказав, що поки що підвищувати ціни ніхто не буде. «Сьогодні ніхто не ризикне сказати про підвищення тарифів, тому що втратить пасажирів», - сказав він.