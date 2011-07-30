Старша онука королеви сьогодні виходить заміж за регбіста (фото)

Уже друге за цей рік королівське весілля чекає Велику Британію у суботу - старша онука королеви Єлизавети II, донька принцеси Анни Зара Філіпс та її давній партнер регбіст Майк Тінделл зв`яжуть себе узами шлюбу на скромній закритій церемонії в Едінбурзі.

Три місяці тому, зазначає РІА "Новости", вона ще була гостею на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон, що коштувала десятки мільйонів фунтів. Тепер сама стає на рушник, хоча тут не буде ні телевізійних трансляцій, ні дорогих сувенірів, ні карет, а британські журналісти називають це весілля скоріше "спортивним", ніж королівським.

Церемонія пройде у вузькому дружньому і сімейному крузі в церкві Кенонгейт неподалік палацу Холіруд, шотландської резиденції королеви, яка і дасть святковий бенкет.

Церемонія вінчання може коштувати молодим лише 600 фунтів. За офіційним прейскурантом, оренда приміщення коштує 300 фунтів, ще 75 - органістові, 25 - церковному службовцеві, який вестиме церемонію, плюс пожертва мінімум в 200 фунтів.

Філіпс, якій 30 років, - найстарша з онук Єлизавети II, 13-а в черзі британського престолонаслідування. Вона дипломований фізіотерапевт, працює з кіньми; професійно займаючись кінним спортом, в 2006 році принесла Британії золоту медаль на Світових кінних іграх.

З 32-річним Тінделлом, який виступає за Глостерській регбійний клуб, вона познайомилася 2003 року. Свого часу він навіть був капітаном англійської збірної.

Історик британської королівської родини Гуго Вікерс називає пару більше "спортивними знаменитостями", чим королівськими, і говорить, що це не "Тінделл входить в королівську сім`ю, а скоріше Зара виходить з неї".

Де-юре Зара, донька принцеси Анни і капітана Марка Філліпса, хоч і стоїть в черзі на британський престол, не є членом того вузького круга, який в Британії називається "Королівська сім`я". Вона мало бере участь в публічних заходах і, за словами того ж Вікерса, "дівчина цілком приземлена".

Весілля не транслюватиметься по телебаченню і не приверне стільки уваги, скільки Вїльям і Кейт, але, безумовно, стане важливим для самої Шотландії, де міцніє ідея незалежності: вибір місця вінчання може зробити монархію популярнішою.

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