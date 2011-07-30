Через банкрутство авіакомпанії в Криму застрягли кілька десятків росіян

Кілька десятків чоловік, в основному росіян, другий день не можуть вилетіти з Сімферополя (Україна) до Красноярська (Росія) через скасування запланованого на п'ятницю рейса оголошеної банкрутом російської авіакомпанії «Континент».

Про це УНІАН повідомив представник сімферопольського аеропорту.

«Телеграма від Росавіації про ситуацію з "Континентом" надійшла вчора», - сказав співбесідник агентства.

За різними даними, в Криму «застрягли» від 60 до 100 чоловік. Не виключено, що деякі з них вирішили добиратися до РФ своїм ходом.

В аеропорту говорять, що людей, які не змогли вилетіти 29 липня з «Континентом», сьогодні вдень планує забрати до РФ інший російський авіаперевізник.

За словами джерела УНІАН у керівництві Сімферополя, частину пасажирів - організовану групу з 12 дітей і 2 дорослих, які супроводжують їх, - кримська влада за рахунок республіки розмістила в санаторії в Євпаторії й забезпечили харчуванням.

Республіканське керівництво просить російське посольство в Україні, генконсульство РФ у Сімферополі та українське МЗС розібратися в ситуації, що склалася.

Про банкрутство авіакомпанії «Континент», заснованої 2007 року, було оголошено у п'ятницю. Станом на 29 липня заборгованість перевізника перед російськими аеропортами становила 32 мільйони рублів.

Міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВИТІН розпорядився затримати літаки «Континенту» і передати в транспортну прокуратуру матеріали за фактом незабезпечення пасажирів послугами.

За інформацією російських ЗМІ, з аеропортів Благовещенська, Красноярська, Сочі та інших міст у п'ятницю і у суботу не змогли вилетіти кілька сотень чоловік. Крім того, повідомляється, що пасажирам, які планували вилетіти рейсами «Континенту» в неділю, 31 липня, також доведеться здавати квитки.

Основу парку авіакомпанії становили літаки Ту-154М.