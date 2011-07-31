На час авторалі сумчан просять пильнувати дітей і корів

У Сумській області під патронатом голови облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ 5-8 серпня відбудеться II етап Кубка України з ралі-рейдів «Баха 1000». Подібні змагання відбудуться в регіоні вперше.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами директора змагань Сергія МОЛОЧНОГО, в змаганнях візьмуть участь близько 70 екіпажів з України, Франції, Польщі і Росії, запрошені також спортсмени з Німеччини, Швейцарії й Білорусі. Не виключено, що серед учасників будуть спортсмени, які мають досвід виступів на найпрестижнішому ралі-рейді «Дакар».

«Ми не випадково обрали Сумщину для проведення змагань, адже знаємо, як місцева влада підтримує автоспорт і всіляко допомагає організовувати подібні турніри», - наголосив С.МОЛОЧНИЙ.

За його інформацією, зараз свою участь в ралі підтвердили титуловані й імениті спортсмени - лідер команди SIXT UKRAINE Вадим НЕСТЕРЧУК, пілот французької команди Dessoude Фредерік ШАВІНЬЇ, а також багаторазовий володар Кубків України з ралі-рейдів Богдан НОВИЦЬКИЙ.

Маршрут гонки пролягатиме територією Середина-Будського, Шосткінського і Ямпільського районів Сумської обл., а також Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

За словами директора змагань, всього екіпажі мають подолати 1000 кілометрів складної траси. Це - піщані дороги і броди, швидкісні відрізки рівнини і вузькі лісові ділянки.

«Ми постараємося, щоб ці престижні змагання були проведені на високому рівні й залишили після себе яскраві враження. Сподіваюся, вони стануть справжнім спортивним святом як для жителів нашого регіону, так і численних гостей. У разі успішного проведення змагань Сумщина зможе претендувати на проведення у себе одного з етапів Кубка Європи з автоспорту», - сказав заступник голови, керівник апарату Сумської облдержадміністрації Олександр ЦУПРО.

Організатори приділяють особливу увагу безпеці глядачів змагань. Зокрема, в межах населених пунктів гонщики мають їхати зі швидкістю, передбаченою правилами дорожнього руху. Що стосується перетину траси ралі з дорогами обласного і державного значення, то вони перекриватимуться лише на час проїзду учасників.

Також організатори ралі-рейду «Баха 1000» звернулися до жителів Середино-Будського, Шосткінського і Ямпольського районів з проханням з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей, пов`язаних із проведенням змагань на цій території - бути уважними, стежити за рухом автомобілів-учасників змагань зі спеціально обладнаних майданчиків, не залишати без нагляду дітей, попередити перебування на трасі худоби, прислухатися до вказівок організаторів змагань.

Крім того, у прес-релізі Шосткінської райдержадміністрації повідомляється, що «у зв`язку з цим заходом у Сумській області на тиждень відкладено відкриття сезону полювання».