Автотрасу Київ-Харків розмінували, не зупиняючи рух

На околиці м. Бориспіль Київської області, неподалік від окружної автодороги Київ – Харків, вилучено 353 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Боєприпаси були виявлені 30 липня піротехнічною групою Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС в ході обстеження 0,56 га території. Там раніше, 29 липня, було знайдено 2 артснаряди часів війни.

Завдяки оперативному реагуванню підрозділу МНС вдалося запобігти травмуванню та загибелі людей. Рух транспорту по окружній автодорозі не призупинявся.