Автотрасу Київ-Харків розмінували, не зупиняючи рух
12:08, 31 липня 2011Разное
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Вилучено 353 артснаряди часів війни
На околиці м. Бориспіль Київської області, неподалік від окружної автодороги Київ – Харків, вилучено 353 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Боєприпаси були виявлені 30 липня піротехнічною групою Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС в ході обстеження 0,56 га території. Там раніше, 29 липня, було знайдено 2 артснаряди часів війни.
Завдяки оперативному реагуванню підрозділу МНС вдалося запобігти травмуванню та загибелі людей. Рух транспорту по окружній автодорозі не призупинявся.
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