Перевізники приписували до звіту фіктивних пенсіонерів

Співробітники СБУ викрили привласнення більше 200 тис. грн. державних коштів службовими особами одного із автотранспортних підприємств Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління СБУ в Черкаській області, зокрема, транспортне підприємство уклало зі Шполянською райдержадміністрацією угоду на пільгові перевезення пасажирів на автомобільному транспорті приміського та міського сполучень.

З метою незаконного заволодіння бюджетними коштами вони складали та надавали до Управління праці та соціального захисту населення Шполянської РДА фіктивні розрахунки відшкодування коштів за пільгове перевезення, в яких вказували завищену кількість перевезених пасажирів-пільговиків. У 2009 році службові особи незаконно отримали компенсацію з бюджету в сумі більше 200 тис. грн.

Слідчі Управління СБ України в Черкаській області порушили кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами одного із автотранспортних підприємств області державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та за підроблення фіктивних документів (ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство.