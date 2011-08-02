Перевізники приписували до звіту фіктивних пенсіонерів
СБУ порушило кримінальну справу
Співробітники СБУ викрили привласнення більше 200 тис. грн. державних коштів службовими особами одного із автотранспортних підприємств Черкаської області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління СБУ в Черкаській області, зокрема, транспортне підприємство уклало зі Шполянською райдержадміністрацією угоду на пільгові перевезення пасажирів на автомобільному транспорті приміського та міського сполучень.
З метою незаконного заволодіння бюджетними коштами вони складали та надавали до Управління праці та соціального захисту населення Шполянської РДА фіктивні розрахунки відшкодування коштів за пільгове перевезення, в яких вказували завищену кількість перевезених пасажирів-пільговиків. У 2009 році службові особи незаконно отримали компенсацію з бюджету в сумі більше 200 тис. грн.
Слідчі Управління СБ України в Черкаській області порушили кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами одного із автотранспортних підприємств області державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та за підроблення фіктивних документів (ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство.