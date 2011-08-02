У Херсонській області другий день шукають 4-річного хлопчика

У Херсонській області шукають 4-річного хлопчика, який зник під час випасу худоби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 1 серпня під час випасу разом з дідом худоби біля селища Очаківське Голопристанського району зник 4-річний хлопчик.

У пошуках зниклої дитини задіяно більш як 90 осіб: близько 60 місцевих жителів, 16 осіб особового складу Голопристанського райвідділу міліції і 5 осіб особового складу Голопристанського райвідділу УМНС, а також 10 солдатів місцевої військової частини.

Селище Очаківське знаходиться за кілометр від Ягорлицької затоки Чорного моря. Лісів і густих чагарників у районі немає, навколо степ, тому рятувальники розраховують, що з дитиною нічого страшного не сталося.