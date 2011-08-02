П'яний намагався звести рахунки з життям: стрибнув з 11 поверху і вижив
15:06, 02 серпня 2011Разное
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Пригода в Одесі
В Одесі п`яний чоловік стрибнув з 11-го поверху і залишився живий.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС України в Одеській області, 38-річний мешканець висотного будинку по вулиці Паустовського, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, стрибнув з 11-го поверху висотки, намагаючись звести рахунок з життям, проте впав на козирок будинку на рівні третього поверху і залишився живий, одержавши травми різного ступеня тяжкості.
Рятувальники МНС за допомогою сходів зняли на носилках постраждалого і доставили його до обласної лікарні.
За словами медиків, зараз стан здоров`я постраждалого тяжкий.
Чоловік не повідомив співробітникам правоохоронних органів мотиви свого вчинку, ведеться слідство.
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