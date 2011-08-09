У Скадовську проходить Х Міжнародний фестиваль повітряних зміїв
17:11, 09 серпня 2011Разное
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У Скадовську Херсонській області 9-14 серпня відбудеться Х ювілейний Міжнародний фестиваль повітряних зміїв "Кольорове небо - 2011"
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Скадовську, сьогодні, 9 серпня пройде урочисте відкриття фестивалю.
Свою участь у фестивалі підтвердили команди не тільки з України, а й з Росії і Білорусі.
У рамках фестивалю пройдуть запуски повітряних зміїв в найрізноманітніших місцях Скадовську і околиць - на місцевому аеродромі, на острові Джарилгач.
Закриття фестивалю відбудеться 14 серпня нічними запусками зміїв на центральному пляжі Скадовську.
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