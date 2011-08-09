У Скадовську проходить Х Міжнародний фестиваль повітряних зміїв

У Скадовську Херсонській області 9-14 серпня відбудеться Х ювілейний Міжнародний фестиваль повітряних зміїв "Кольорове небо - 2011"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Скадовську, сьогодні, 9 серпня пройде урочисте відкриття фестивалю.

Свою участь у фестивалі підтвердили команди не тільки з України, а й з Росії і Білорусі.

У рамках фестивалю пройдуть запуски повітряних зміїв в найрізноманітніших місцях Скадовську і околиць - на місцевому аеродромі, на острові Джарилгач.

Закриття фестивалю відбудеться 14 серпня нічними запусками зміїв на центральному пляжі Скадовську.