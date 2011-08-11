13-річна дівчина отруїлась ліками та алкоголем
12:48, 11 серпня 2011Разное
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Дитина - в реанімації
У Вінниці госпіталізована 13-річна дівчина, яка отруїлась медичними препаратами та алкоголем.
Про це повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області.
10 серпня у м. Вінниці сталось отруєння медичними препаратами та алкоголем 13-річної мешканки Вінниці.
Дівчину було доставлено в реанімацію дитячої обласної лікарні. На даний вона перебуває в тяжкому стані.
Причини з’ясовуються.
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