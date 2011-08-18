Обама купив два броньовані автобуси

Амеріканські ЗМІ закидають Бараку Обамі за лицемірство, оскільки передвиборну поїздку по країні голова держави здійснює на автобусі, зробленому в Канаді, а не в Сполучених Штатах, повідомляє РІА "Новости".

Про придбання двох броньованих автобусів вартістю 1,1 мільйона доларів повідомила кілька днів тому Секретна служба США. Машини були куплені для того, щоб відмовитися від оренди відповідного транспорту у приватних компаній. Раніше під час передвиборних кампаній Секретна служба орендувала спеціально обладнані броньовані автобуси для подорожей кандидатів, а тепер такий транспорт буде в державному гаражі постійно.

Автобуси купувалися не спеціально для Обами - на одному президент здійснює передвиборне турне, другий обслуговуватиме єдиного кандидата від Республіканської партії, коли той визначиться. Після завершення виборів автобуси будуть задіяні в поїздках вищих посадовців по країні, а також у подальших виборчих кампаніях.

Подробиць про комплектацію і конструкцію автобусів Секретна служба не повідомила. Проте ЗМІ дізналися, що автобуси виготовлені канадською компанією Provost.

Канадська компанія визнала, що виконала замовлення на виробництво двох автобусів, проте стверджує, що поставила тільки самі машини для подальшого устаткування силами замовника: "Ми побудували автобуси, але без будь-якого "начиння" передали їм (замовникам)... Ми нічого не знали, хто стане кінцевим клієнтом", - цитує телеканал представника Provost.

Водночас в середу Секретна служба повідомила, що придбала вже повністю укомплектовані автобуси у американської компанії Hemphill Brothers Coach з штату Теннесі. Представники Hemphill відмовилися коментувати угоду і комплектацію автобусів, а також відповідати на запитання про те, де виготовлено двигуни, встановлені в цих двох автобусах.

"Деякі джерела в галузі не виключили, що в машинах можуть бути встановлені все ж американські двигуни виробництва Detroit Diesel, але ми поки не одержали підтвердження цим припущенням", - повідомляє телеканал.

Звинувачуючи Обаму в непатріотизмі, телеканал, який традиційно підтримує демократів, наводить витяги з промов президента. У вівторок, виступаючи в Айові на форумі з розвитку сільського господарства, чинний президент заявив, що готовий зробити все, щоб зміцнити промисловість і підтримати національних виробників вантажівок і легкових автомобілів.