Автобус, водій якого знепритомнів, на смерть збив пішохода

У Сімферополі автобус, водій якого знепритомнів, наїхав на двох людей, які переходили дорогу, і зіткнувся з трьома автомобілями і причепом з рекламним щитом - один пішохід загинув, другий одержав травми.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Криму.

ДТП сталося у другій половині днів 19 серпня.

«Водій автобуса, що рухався вулицею Гагаріна у напрямі бульвару Леніна, знепритомнів, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на пішохідному переході, і зіткнувся з двома "Волгами", "Фольксвагеном" і причепом з рекламним щитом», - зазначається у прес-релізі.

В аварії загинула жінка-пішохід, особа якої встановлюється. На вигляд їй близько 50 років.

Другий пішохід - 16-річна дівчина з Бахчисарайського району - одержала закриту черепно-мозкову травму і забій м`яких тканин голови. Такі самі травми, за даними МНС, отримав 57-річний шофер, який керував автобусом.