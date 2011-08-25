Може, варто повернути гроші Іванющенку, Олександру Януковичу, Калетнику та іншим «впливовим людям»?

Ярмарок марнославства Популярний журнал «Кореспондент» напередодні Дня незалежності опублікував список 100 «найвпливовіших людей» в Україні. Чим керувалися «експерти», які езотеричні методології та сакральні знання були закладені редакцією в складанні цього ареопагу - тільки Богу відомо. Якийсь «ярмарок марнославства», небезкорисливі лестощі, економічний детермінізм ... Якось автор цих рядків поїхав купатися на Червоне море до Єгипту. І ось, розмовляючи з охоронцем готелю, я спробував йому розповісти, звідки я приїхав. Від слів «Україна», «Київ», «Дніпро», «Донецьк» (на мою думку, саме вони допомогли б йому зрозуміти, звідки «цей турист») в очах мого співрозмовника так нічого і не засвітилося. Але варто було мені сказати «Кличко», «Шевченко», «Бубка», як молодий єгиптянин радісно підстрибнув і з захопленням почав мене обіймати, тиснути руки і голосно щось вигукувати.

Це до того, що світовий бренд, а значить, «впізнаваність», популярність, міжнародна «впливовість» України визначається не нашими містечковими мільярдерами і не компрадорськими товстосумами, які не відають «запаху диму Вітчизни».

До речі, як і не політиками, які уявили себе месіями і пророками. І навіть не Віктором Януковичем, який взяв на себе (користуючись ленінською термінологією) «всю повноту влади». І навіть не Юрієм Іванющенком, який, на думку редакції, «в будь-який час може вирішити практично будь-яку господарчу суперечку» і стоїть в названому списку на другому місці, відразу ж після президента країни.

Імідж, репутація Україна, звичайно ж, визначаються її видатними громадянами. Але як мені здається, її духовними і моральними лідерами. Тому що, як би це наївно не звучало, «спочатку було слово».

Саме люди, яким є що сказати і які є прикладом для інших, суть стрижень, основа тієї конструкції, яка називається суспільство, держава, народ. Читач скаже: а де ж їх узяти? Але це тема для іншої статті. Як не згадати Карела Чапека, який писав: «Наша нація занепадає. Великі мужі перевелися. Вже стільки часу жодного урочистого поховання ».

Нічого не маю проти другого у списку «впливових» - Юрія Іванющенка. Він, напевно, авторитет в світі мені незнайомому, слава Богу. У його оточенні є, безсумнівно, видатні, вольові, мобільні особистості, і від одного лише погляду представників «цієї братви» у законослухняної людини штани стають мокрими.

Але до чого тут «впливовий» стосовно соціуму?

Навряд чи кластер (елітна група), неформальним лідером якої є «другий у списку найвпливовіших», здатний вирішувати такі «господарчі суперечки», як пенсійна реформа, забруднення навколишнього середовища, обороноздатність, розвиток науки, освіти, бідність, медицина, а тим більше - моральне здоров`я суспільства, міжконфесійні та національні проблеми країни, яка називається Україною.

Задамо питання. Що значить "впливові"? Хто тримає в руках долю 45-мільйонної держави? Які критерії цієї «впливовості?» Це хто: соціальні менеджери-управлінці, ті, хто дає роботу і керує заводами і банками? А може, ті, хто маніпулює громадською свідомістю і масовою психологією? Або ті, хто зайняв «легітимні крісла влади» і захворів візантійською або азійською хворобою?

Не секрет, що багато в чому доля українців-обивателів залежить від тонкого шару еліти в півтора відсотка. Саме через вчинки та ідеї цих конкретних людей реалізується якась історична зумовленість, неминучість якої стає зрозумілою тільки потім, можливо, через багато років.

Може, Україні потрібен свій Вацлав Гавел, Мартін Лютер Кінг, Махатма Ганді, наш теперішній, сучасний, а не міфічний Тарас Шевченко? Потрібні ті особистості, які і будуть, як казав герой «Собачого серця» професор Преображенський, «справжніми, остаточними» впливовими і авторитетними громадянами нашої прекрасної країни.

Схоже, кухонне «громадянське суспільство» нашої країни переїхало в дорогий ресторан. І між споживанням шампанського та чорної ікри багаті стали сперечатися, хто з них найголовніший?

Журнал «Кореспондент» спробував організувати «ярмарок марнославства» з малозрозумілими цілями і завданнями. Більшість фігурантів списку до проблеми соціального управління має таке ж відношення, як Карл Маркс до розвитку громадського транспорту в Одесі.

До слова, Володимир Кличко у списку «великих» стоїть на 43-му місці. Після Миколи Азарова, Анатолія Могильова, Сергія Тігіпка, Ігоря Калетника, Олександра Януковича та інших «впливових людей України».

Насамкінець - анекдот.

Один впливовий в Україні бізнесмен з Донецька закінчив своє земне існування і з`явився перед брамою раю. Вийшов архангел до нього і сказав:

- Знаєте, ймовірно, ваше місце не тут ...

- Як?! - закричав впливовий олігарх. - Я стільки грошей давав на будівництво церков і монастирів! Машини купував для ієрархів церкви, а ви мене в рай не пускаєте?

- Зачекайте п`ять хвилин, - відповів архангел. Через якийсь час ворота знову відкрилися, і наш герой побачив Бога, який так сказав йому:

- Ми тут порадилися і вирішили вам всі гроші повернути.

Віктор Тимошенко