Ціни на газових заправках впадуть

Вартість скрапленого газу на роздрібному ринку за тиждень з 17 по 25 серпня змінилася різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили в «Консалтинговій групі А-95».

Зокрема, в мережі АЗС WOG в деяких регіонах ціни на газ знизилися на 15-20 коп. – до 6,90-6,95 грн/л. У більшості областей вартість пропану в даній мережі не змінилася – 7,10 грн/л.

Схожі цінові коригування зафіксовані також в мережі АЗС ОККО – в кількох регіонах ціни впали на 6-14 коп. – до 6,95-6,99 грн/л.

Разом з тим, зростання цін відмічені на АЗС «Веста». Скраплений газ у цій мережі подорожчав на 10-25 коп., залежно від області – до 7,05-7,30 грн/л.

У решті великих мереж – «Приват», «ЛУКОЙЛ», «Газовик», «Надія», «Авантаж» – ціни залишилися практично без змін порівняно з минулим тижнем.

У регіональному розрізі найбільше падіння вартості скрапленого газу на АГЗП відмічено в Луганській (в середньому на 17 коп. – до 6,63 грн/л), Кіровоградській (на 10 коп. – до 6,84 грн/л) і Житомирській областях (на 8 коп. – до 6,84 грн/л). Навпаки, в Одеській і Закарпатській областях газ подорожчав на 6 коп. і 5 коп. – до 7,18 грн/л і 6,93 грн/л відповідно.

За словами учасників ринку, невдовзі слід очікувати зниження вартості скрапленого газу в роздрібному продажу.

Нагадаємо, після місячної перерви 30 серпня відбудеться аукціон ПАТ «Укртатнафта», на який компанія виставила трохи більше 5 тис. т газу. На думку трейдерів, такий ресурс дасть змогу зменшити нестачу газу на ринку, і посприяти зниженню цін на АГЗП.

Як повідомлялося, на початку липня роздрібні ціни на скраплений газ різко підвищилися внаслідок дефіциту газу на внутрішньому ринку. Учасники ринку серед основних причин нестачі виділяють труднощі з розмитненням газу, а також зростання експортних поставок з Лисичанського НПЗ.

На початку серпня внаслідок загострення ресурсного забезпечення ринку і відповідного зростання оптової вартості пропан-бутану ціни на скраплений газ у найбільших роздрібних мережах вже перевищили 7 грн/л.