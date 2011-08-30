У ДТП загинула двомісячна дівчинка

У Луганську двомісячна дівчинка загинула в результаті зіткнення автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі головного управління МВС у Луганській області.

«На вулиці Ломоносова в районі перетину з вулицею А.Барбюса водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням і здійснив наїзд на автомобіль «Хюндай», що стояв попереду. Від зіткнення «Хюндай» відкинуло на автомобіль ЗАЗ-1102, який пригальмував і був попереду. В результаті подвійного зіткнення була травмована 2-місячна дівчинка, яка перебувала в автомобілі «Жигулі», - говориться в повідомленні прес-служби.

Дитина того ж дня була доставлена в реанімацію обласної клінічної лікарні. Сьогодні стало відомо, що вона померла від одержаних тілесних ушкоджень.