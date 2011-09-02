За 15 років гривня знецінилась у 6 разів

15 років тому в Україні була проведена грошова реформа. Указом президента Леоніда Кучми № 762/96 від 25 серпня 1996 року «Про грошову реформу на Україні», оприлюдненому 29 серпня, в країні була введена нова грошова одиниця - гривня.

З 2 вересня 1996 почався обмін купоно-карбованців на гривні у співвідношенні 100 000 крб. = 1 грн. З того дня в банках видавалися тільки гривні, а до 16-го вересня скрізь до платежу приймалися і карбованці, і гривні. Після цього обмін можна було провести тільки в банках. Процедура обміну тривала до 1998 року.

Зараз пропонуємо оцінити, як сильно за 15 років існування гривні вона знецінилася за рахунок інфляції (зростання споживчих цін).

Отже, за вересень-грудень 1996 року споживчі ціни в Україні зросли на 5,7%. Потім річна інфляція (грудень до грудня) виглядала за даними Держстату так:

Рік Інфляція (%) Рік Інфляція (%) 1997 10,1 2004 12,3 1998 20,0 2005 10,3 1999 19,2 2006 11,6 2000 25,8 2007 16,6 2001 6,1 2008 22,3 2002 -0,6 2009 12,3 2003 8,2 2010 9,1

Як бачимо, максимально споживчі ціни в країні підвищилися в 2000 році (прем`єр-міністр Віктор Ющенко) - на 25,8%. У 2002 році (прем`єр-міністр Анатолій Кінах) споживчі ціни навіть знизилися (дефляція) - на 0,6%. А найбільш поширеною за останні 15 років була двозначна інфляція в діапазоні від 10 до 20%.

За січень-липень 2011 року споживчі ціни зросли в Україні на 4,6%. Сумарно за період з вересня 1996 року до липня ц.р. включно споживчі ціни підвищилися в 6,04 раза. До того ж, експерти мають сумнів щодо офіційно оголошеної урядом (Держстатом) інфляції в 2010 і 2011 роках, тому насправді гривня напевно знецінилася ще сильніше.

Багато це чи мало? Дуже багато! Бо якщо в Україні інфляція становила, зазвичай, 10-20% за рік, а деколи і вище, то, наприклад, у США і країнах єврозони, споживчі ціни зростають всього на 2-3% за рік.

За таких умов гривня не могла не девальвувати по відношенню до твердих валют. На 2 вересня 1996 року курс Нацбанку був 1,761 гривні за долар США, а на 1 вересня 2011 року - 7, 9712 гривні за долар. Тобто, гривня послабла до долара за 15 років в 4,53 раза. Причому, практично немає сумнівів, що найближчим часом девальвація гривні продовжиться.

Також невдовзі постане питання про необхідність деномінації гривні - вже нині монети номіналом 1 і 2 копійки вийшли з обігу. При збереженні інфляції на рівні близько 10% в рік, гривня знеціниться в 10 разів порівняно з вереснем 1996 року через 5 років.

Аркадій Кашуба