Процедуру обміну водійського посвідчення спростили

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія і допуску громадян до керування транспортними засобами, якими спрощується процедура обміну водійського посвідчення.

Відповідна постанова схвалена на засіданні уряду 31 серпня, повідомила УНІАН прес-служба Кабміну.

Порядок видачі посвідчення водія і допуск громадян до керування транспортними засобами, враховуючи внесені зміни до Положення, істотно спрощується. До прийняття зазначеної постанови особам, які за останні 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія проводився після проходження теоретичного і практичного іспитів.

З метою спрощення процедури обміну водійських посвідчень виникла необхідність в проведенні обміну водійського посвідчення без складання іспитів незалежно від терміну, впродовж якого особа не керувала транспортним засобом. У зв`язку з цим і було підготовлено зазначену постанову.

Ухвалення цього нормативно-правового акту дозволяє значно спростити порядок обміну водійських посвідчень, сприяє виключенню соціального напруження серед населення і покращення процесу обслуговування громадян при обміні зазначених документів, відзначають у прес-службі.