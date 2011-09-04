В Ірані саджають за водяні пістолети
23:06, 04 вересня 2011Разное
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Влада Ірану почали репресії проти учасників популярної серед молоді розваги - обливання одне одного з водяних пістолетів. Повідомляється, що вже арештовані кілька чоловіків і жінок. Вони були затримані минулої п`ятниці в тегеранському парку.
В Ірані заборонене спілкування людей різної статі за межами сім`ї. Ісламісти вважають "водяні баталії", які влаштовуються в громадських місцях, проявом неповаги до релігійних норм.
Незважаючи на це, ігри з водяними пістолетами швидко набирають популярності серед молоді в різних районах країни, зазначає Радіо Свобода.
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