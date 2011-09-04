В Ірані саджають за водяні пістолети

Влада Ірану почали репресії проти учасників популярної серед молоді розваги - обливання одне одного з водяних пістолетів. Повідомляється, що вже арештовані кілька чоловіків і жінок. Вони були затримані минулої п`ятниці в тегеранському парку.

В Ірані заборонене спілкування людей різної статі за межами сім`ї. Ісламісти вважають "водяні баталії", які влаштовуються в громадських місцях, проявом неповаги до релігійних норм.

Незважаючи на це, ігри з водяними пістолетами швидко набирають популярності серед молоді в різних районах країни, зазначає Радіо Свобода.