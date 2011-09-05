"Автофронт" проти підвищення акцизу на пальне

Громадська ініціатива «Автофронт», що об’єднує автомобілістів та автоперевізників України, оголосила про початок мобілізаційної кампанії своїх активістів для участі в акціях протесту проти підвищення акцизів на пальне з 1 вересня, а також розпочала збір підписів на своєму сайті під відкритим зверненням до Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа», за ініціативою якого в лютому 2011 року і було створено «Автофронт».

У своєму зверненні автомобілісти гостро критикують методи, які практикує влада з метою вирішення бюджетних проблем.

«Вперте небажання шукати інших джерел наповнення бюджету, окрім наших кишень, є ознакою вашої управлінської незграбності та неефективності як вищого керівництва держави», - зазначають автори звернення.

Автомобілісти вказують на тотальну корумпованість влади і вважають, що ніхто з представників чиновницького апарату не зможе довести законність отримання «навіть 10% своїх реальних доходів».

«Як фізичні особи сплатіть самі та примусьте сплатити інших податок на дохід у розмірі 17% від оціночної вартості вашого реального майна, а також єдиний соціальний внесок у розмірі 40% від його вартості. Загальна сума складе десятки мільярдів доларів, яких вистачить країні і на подолання кризових явищ, і на проведення глибоких соціально-економічних перетворень. А про наші кишені забудьте», - підкреслюється у листі.

Як повідомлялося, з вересня в Україні очікується зростання роздрібних цін на пальне у зв’язку з підвищенням акцизного збору на нафтопродукти.

*** Громадська ініціатива «Автофронт» була створена як єдина протестна платформа для відстоювання інтересів вітчизняної автоспільноти. На початку березня 2011 року до ініціативи приєдналися Профспілка таксистів України, Асоціація вантажоперевізників Києва та низка автоклубів.