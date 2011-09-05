У ДТП на Луганщині загинуло шестеро людей

В Луганській області внаслідок зіткнення легковика з електроопорою загинуло шестеро осіб, водій отримав травми.

Як повідомляє прес-служба МНС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі у місті Антрацит, на 814-му км автодороги Київ – Харків - Должанський.

Водій легкового автомобіля Ford Scorpio не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб та одна особа постраждала (водій автомобіля), яку з травмами у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Антрацитівської міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.