Повертаючись з полювання, загинув екс-начальник рівненської міліції

У ДТП на Рівненщині загинув колишній начальник Рівненської міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби Відділу ДАІ Управління МВС України в Рівненській області, 4 вересня близько 18.00 на автодорозі в Корецькому районі перекинувся автомобіль Volkswagen Passat. За його кермом перебував житель Рівного Юрій Г., 1968 року народження. Унаслідок ДТП водій загинув. Пасажири з травмами доставлені до лікарні.

Як повідомило нашому агентству джерело у правоохоронних органах, загиблим є екс-начальник Рівненського міськвідділу міліції Юрій Гасан.

За попередніми даними, компанія поверталася до Рівного з полювання.