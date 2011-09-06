Колесніков має намір зняти всі обмеження для малої авіації
04:48, 06 вересня 2011Разное
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"Думаю, до нового року знімемо"
Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ розраховує на зняття всіх обмежень для малої авіації до кінця року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.
«Я думаю, до нового року знімемо всі обмеження», - сказав міністр.
За його словами, на сьогодні існують обмеження тільки при польотах над містом, оскільки в Україні немає карти мереж комунікацій, які розташовані нижче 100 метрів від землі.
Нагадаємо, раніше заявлялося про будівництво в Києві 16 вертолітних майданчиків для рятувальників і медиків.
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