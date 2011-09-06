Колесніков має намір зняти всі обмеження для малої авіації

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ розраховує на зняття всіх обмежень для малої авіації до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.

«Я думаю, до нового року знімемо всі обмеження», - сказав міністр.

За його словами, на сьогодні існують обмеження тільки при польотах над містом, оскільки в Україні немає карти мереж комунікацій, які розташовані нижче 100 метрів від землі.

Нагадаємо, раніше заявлялося про будівництво в Києві 16 вертолітних майданчиків для рятувальників і медиків.