У Києві міліціонер збив на пішохідному переході жінку

У Києві співробітник міліції на службовому автомобілі на пішохідному переході збив жінку.

Як повідомило УНІАН джерело, ДТП сталося сьогодні об 11.30 на бульварі Лесі України, 12.

Працівник лінійного відділу міліції залізничної станції «Київ-Пасажирський», керуючи службовим автомобілем «Шкода», на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка з травмами госпіталізована до лікарні.

З приводу ДТП проводиться розслідування.