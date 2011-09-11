Ярославська авіакатастрофа може повторитися в Україні?

Урядова комісія РФ розглядає відразу кілька версій аварїї літака з хокеїстами "Локомотиву". Про це повідомляє ТСН.

"Ми розглядаємо дві версії - технічну відмову літака і людський фактор. Паливо, яким заправлявся літак, заарештовано", - заявив заступник голови Мінтрансу Росії Валерій Окулов.

Водночас, офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін також підтвердив, що слідство розглядає дві версії катастрофи. Він також не виключив те, що паливо, яким заправлявся літак, могло бути неякісним.

"Слідчі завершили огляд місця катастрофи і фіксацію слідів авіакатастрофи. В якості основних версій розглядається технічна несправність літака і помилка пілотування. В аеропорту слідчі вилучили зразки палива та документацію про стан аеродромного обладнання", - наголосив він.

"Версії на початковій стадії розслідування - справа невдячна. Чув, хтось вважає причиною перевантаження літака. Хтось натякає на неякісне пальне, на відмову одного з двигунів, на "старість" машини. Сподіваюся, чорні ящики допоможуть прояснити причини трагедії ", - заявив член правління Всесвітнього фонду безпеки польотів (FSF), президент Консультативно-аналітичного агентства "Безпека Польотів" Валерій Шелковніков.

В свою чергу Міжнародний авіаційний комітет повідомляє, що в аеропорту Ярославля заборонили заправляти літаки місцевим пальним.

"Попередня обробка інформації дозволяє визначити, що перед зльотом літака стабілізатор був встановлений в положення 8,7 градуса і закрилки літака встановлені у злітне положення - 20 градусів. Двигуни працювали до моменту зіткнення з перешкодами. Також почався аналіз пальвого. В аеропорту Ярославля заборонили заправляти літаки місцевим пальним", - йдеться в повідомленні комітету.

Головним постачальником пального для аеропорту в Ярославлі є ВАТ "Рязанський нафтопереробний завод" (ТНК-BP).

За словами експертів, ця компанія поставляє пальне багатьом авіакомпаніям - і не тільки в Росії.

Зокрема, її послугами користується провідна українська компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Тому, якщо версія з "неякісним" пальним підтвердиться, авіакатастрофа, на зразок тієї, що сталася в Росії, може повторитися й в Україні.

Нагадаємо, літак Як-42, на борту якого перебували хокеїсти ярославського "​​Локомотива", впав в районі населеного пункту Туношна під Ярославлем в середу о 16.05 мск (15:05 за Києвом), в 2,5 кілометрах на північний захід від аеропорту.

За попередніми даними МНС РФ, на борту було 45 людей - 37 пасажирів і вісім членів екіпажу. Двоє вижили і перебувають у важкому стані.