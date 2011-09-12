Титул Міс Україна-2011 здобула Ярослава Куряча (фото)

Красуня - з Вінниці

11-го вересня у столичному палаці Україна пройшла XXI-ша церемонія нагородження "Міс Україна". За результатами фіналу конкурсу найкрасивішою українкою, "Міс Україна-2011", було обрано Ярославу Курячу, повідомляє ТаблоID. Корону першій красуні вручала "Міс Світу-2003" Розана Девісон, дочка ірландського музиканта Кріса де Бурґа. Оголошувала імена переможниць світська левиця Періс Хілтон, яка врешті доїхала до Києва. Фото УНІАН

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