Поштова площа стане ширша

Роботи з розширення Поштової площі в Києві планується завершити наприкінці поточного місяця.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив директор комунальної корпорації «Київавтодор» Георгій ГЛІНСЬКИЙ.

«Роботи з розширення Поштової площі ми розпочали в середині серпня. Розширюємо вулицю від місця, де виїжджав трамвай № 5 з вул. Ігорівської. Після завершення реконструкції площі, машини, які прямують на Боричів узвіз, до перехрестя йтимуть направо, на дві нові смуги. Там, де зараз дві смуги руху в бік Боричевого узвозу, буде рух прямо, в сторону Набережного шосе. Коли машини перетинатимуть перехрестя, праворуч, де зараз трамвайні рейки, також буде смуга руху для автомобілів. А далі вони увіллються в загальний потік на Набережному шосе», – розповів Г.ГЛІНСЬКИЙ.

Він наголосив, що реконструкція помітно розвантажить автомобільний рух з Боричевого узвозу в бік Набережного шосе. Розширення площі також значно полегшить рух автотранспорту з боку Оболоні та Набережно-Лугової у напрямку Набережного шосе і Боричевого узвозу.

Г.ГЛІНСЬКИЙ зауважив, що під час робіт заторів на дорогах немає, адже уся техніка працює на трамвайних шляхах.

Разом з тим, директор «Київавтодору» поінформував, що наразі подовжуються роботи з дрібного та середнього ремонту. Для виконання поточного ремонту задіяно 119 одиниць техніки, працюють 38 бригад чисельністю 313 чоловік. Станом на сьогодні виконано поточний ремонт 315 тис. кв. м столичних автошляхів.

Зокрема, виконуються роботи на Парковому пішохідному мосту, вулицях Червоноармійська та Горького, мосту Патона.