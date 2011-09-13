Український спецназ покаже себе під Москвою

Українська команда візьме участь у міжнародному турнірі на кубок Ради колективної безпеки ОДКБ серед співробітників спеціальних підрозділів силових структур держав - членів ОДКБ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДКБ, турнір із Комплексного єдиноборства відбудеться 16-18 вересня у Московській області (Одинцовський р-н, спортивний центр «Горизонт») під гаслом «Спецназ світу проти тероризму і наркозагрози».

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Узбекистан.

У змаганнях візьмуть участь близько 150 осіб, які представляють силові відомства держав - членів ОДКБ. Також свою майстерність продемонструють команди гостей турніру із В`єтнаму, України, Молдови.

У рамках турніру спецназ внутрішніх військ МВС Російської Федерації виступить із показовою програмою зі звільнення заручників.

Комплексне єдиноборство як якісно збалансований набір силових технічних прийомів і дій є найбільш перспективним видом спорту для особового складу спеціальних силових структур держав - членів ОДКБ. Міжнародний турнір із Комплексного єдиноборства проводиться з метою його пропаганди серед молоді як ефективного засобу підготовки до служби у правоохоронних органах і збройних силах, зміцнення дружніх спортивних зв`язків між співробітниками спеціальних підрозділів силових структур держав - членів ОДКБ з метою підвищення їхньої професійної підготовки.

Очікується, що на фінальних поєдинках і закритті турніру 18 вересня буде присутній Генеральний секретар ОДКБ Микола БОРДЮЖА.