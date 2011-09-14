Учасники автопробігу виступають проти репресій і продажу землі

14 вересня у Львові відбудеться акція протесту підприємців проти знищення малого та середнього підприємництва під гаслом «Ні витісненню малого бізнесу з економіки України!».

Про це повідомив УНІАН член Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу Ігор ГУРНЯК.

За його словами, акція протесту, організаторами якої виступили Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу, громадський рух «Вільний простір» та профспілкові організації України, буде проходити у формі автопробігу.

«О 10.00 колона автомобілів вирушить від ринку «Привокзальний», проїде центром міста до Львівської облдержадміністрації, де підприємці на мітингу озвучать свої вимоги», - повідомив І.ГУРНЯК.

За його словами, учасники акції вимагатимуть припинення репресій проти десятків громадських активістів Луганщини, Львівщини, Черкащини, інших областей України, виступатимуть за недопущення купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, що «може спричинити знищення малого та середнього бізнесу на селі».