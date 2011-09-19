Про бідну опозицію замовте слово

15 вересня, в ефірі телеканалу ТВі, лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк заявив: "треба відверто говорити, що БЮТ без Тимошенко не існує". І додав стандартні вислови про «наступ в Україні диктатури». Очевидна суперечність, що слова про диктатуру сказані в телевізійному ефірі, а це при справжній диктатурі неможливо, пана Яценюка не засмутила.

Насправді, Арсеній Яценюк своєю фразою, за яку його стовідсотково можуть виключити із «Комітету імені опору диктатурі», сказав те, що роками говорили до нього: БЮТ є ні чим іншим, як лідерським проектом пані Тимошенко. І всі ті, хто входить до БЮТ, є знаряддями реалізації лідерських амбіцій пані Тимошенко.

Щоправда, в БЮТ розуміють неприховані амбіції пана Яценюка очолити всю опозицію. 14 вересня, коментуючи вступ кримських партійців з "Батьківщини" у «Фронт змін", депутат від БЮТ Андрій Сенченко, саркастично заявив: "якщо Арсеній Петрович напише заяву в первинну організацію БЮТ за місцем проживання, то напевно розглянуть його заяву".

Учому подібність Юлії Володимирівни і Арсенія Петровича, то це в тому, що вони не терплять конкуренції. Тільки пані Тимошенко розчинила в своєму лідерському проекті БЮТ всіх, хто мав власні політичні плани, а пан Яценюк добирає у «Фронт змін» тих, хто апріорі не може з ним конкурувати.

І що залишиться від «Фронту змін», якщо застосувати прийом пана Яценюка і прибрати з цієї партії самого пана Яценюка? - Чисті «бізнесюки». У Києві – власник «Фуршету» Ігор Баленко. У Харкові – власник готельного бізнесу Олександр Давтян. У Кіровограді – власник комбінату хлібопродуктів Андрій Табалов. Чим вони не схожі на «бізнесюків» із списку БЮТ? І вийде, що слова пана Яценюка про Тимошенко можна переформулювати: "треба відверто говорити, що "Фронт змін" без Яценюка не існує".

Звідси маніпуляція «фронтовика» Яценюка 15 вересня. Він сказав, що тих, хто має відношення до бізнесу, який контролює влада, виключать з "Фронту змін". Залежність від влади гірша, ніж залежність від опозиції? Чи якість кіровоградських хлібопродуктів, харківських готелів або обслуговування у «Фуршеті» залежить для споживача від політичних поглядів їх власників?

Насправді ж засадою демократії є відокремлення політики від бізнесу, незалежно, хто контролює підприємця - влада чи опозиція. І Баленко, і Давтян, і Табалов прекрасно знають: щоб бути успішними бізнесменами, їм потрібно а) підтримувати стерпні, бажано нормальні відносини з владою і б) платити «Фронту змін», утримуючи місцеві організації та фінансуючи виборчі кампанії.

Бізнес-проект пана Яценюка під назвою «Фронт змін» і полягає в тому, що він за фінансової підтримки бізнесменів намагається прийти до влади, і вони свій політичний вплив реалізують, хоча б на місцевому рівні. А далі: хто танцює «Фронт змін».., а продовження ви самі знаєте. Чи будемо наївними, Баленко, Давтян і Табалов не будуть через владу «відбивати вкладені у Яценюка бабки»? Наберемося терпіння почекати, як голосуватимуть місцеві «фронти змін» за виділення землі під чергові «фуршети»?

Пан Яценюк у своєму бажанні чистоти демократії міг би вже зараз виключити із свого списку всіх бізнесменів – владних, чи тих, хто разом із ним прагне до влади прийти, виключно, зрозуміло для того, щоб країна стала чеснішою, а не для того, щоб ще більше розбагатіти. Наважиться? Але на які гроші тоді піарити «Фронт змін», проводити виборчі кампанії?

В’ячеслав Піховшек