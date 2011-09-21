ДАІ отримає право затримати машину за порушення правил стоянки

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до статей 255, 265-2, 321-1, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення окремих положень».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 360 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується надати повноваження працівникові Державної автомобільної інспекції тимчасово затримувати транспортний засіб за порушення правил зупинки та стоянки, а також за керування транспортними засобами без відповідних документів.

Крім того, у зв‘язку із запровадженням процедури апеляційного оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення пропонується внести відповідні зміни до статей 321-1, 322 КУпАП, що стосуються порядку виконання постанов.