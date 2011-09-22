Маршрутка врізалася в ЗІЛ: двоє загиблих, дев'ятеро поранених
09:24, 22 вересня 2011Разное
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ДТП на Чернігівщині
Поблизу смт. Холми Корюківського району Чернігівської області, на автошляху Холми – Оболоння, учора ввечері водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.
Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок ДТП загинуло двоє осіб – водій та пасажир мікроавтобуса й постраждало 9 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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