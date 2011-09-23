Вантажівка збила відбійник та перекрила трасу Київ-Чоп

Автопригода сталася сьогодні вночі в селищі Антопіль Рівненського району на трасі «Київ-Чоп». Водій фури, що їхала з Хмельницького у напрямку Києва, заснув за кермом. Вантажівка збила металеве огородження, що розділяє смуги руху та перекрила трасу. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ВДАІ Рівненської області.

У той момент трасою в зустрічному напрямку проїжджав 2-поверховий автобус «Мерседес». У салоні були два водії та 51 пасажир. Завдяки вдалому маневру водія вдалося уникнути зіткнення з вантажівкою. Автобус «прочесав» собі лівий бік, але втримався на ходу та оминув фуру, не перекинувшись. У нього лише розірвалось одне колесо.