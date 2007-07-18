Президент закликає до класової ненависті?

Репліка

Коли чую політичну рекламу по радіо то, їй-Богу, мене нудить.

Я не дивуюся “регіоналам”, яким і справді важко знайти свіжу формулу просування своєї політичної сили, крім як торочити про “стабільність”, зростання пенсій та зарплат. Політична колотнеча, яка власне й привела до дострокових виборів, особисто в мене мало асоціюється зі “стабільністю”.

Не вразив мене свіжими піар-ідеями й “незаплямований” політик Литвин, який усе робить тільки “чистими” руками. Напевне, про це краще запитати в майора Мельниченка...

Але, зізнаюся, здивував мене Президент, який, якщо вірити рекламі, “вимагає змін”, бо “політики поставили себе вище від громадян”, а “бандити заховалися в парламенті”, прикриваючись депутатською недоторканністю.

Президент, який допустив цих самих “бандитів” до Верховної Ради після того, як вони благополучно повернулися з-за кордонів, де переховувалися від Помаранчевої революції, – тепер вимагає змін...

Таке гасло звучить, я б сказала, іронічно, як насмішка над самим Президентом. Принаймні для людей, котрі хоч трішки стежать за політичними подіями.

Логіка політтехнологів, що придумали таку рекламу (насправді, думаю, був страшенний цейтнот і запропонували перше-ліпше, що прийшло їм у голову), – прозора й зрозуміла. Мовляв, плебс не любить пільг, усього того, що відділяє багатих небожителів від трудового люду. Зіграли, так би мовити, на давній, як світ, нелюбові бідного до багатого.

Але мене від такої популістської гри нудить.

Не маю нічого проти скасування депутатської недоторканності, навпаки – підтримую такі ініціативи всіма руками й ногами. Але коли вони стають технологічною зброєю у виборчій кампанії, – стає сумно. Невже пропрезидентська сила не може знайти якогось позитиву в діях свого почесного лідера? Невже згуртувати своїх прибічників задля перемоги на виборах можна лише шляхом пошуку “спільного ворога”?

Хай не ображаються технологи від пана Балоги, але в таких підходах попахує Росією, яка гуртувалася навколо Путіна во ім’я придушення Чечні, очищення від “хачиків”, паплюження молдован, грузинів, хохлів... Тільки в нашому випадку розпалюється не національна ненависть, а класова...

До речі, російські технології, як кажуть фахівці, в Україні не дуже спрацьовують.

Оксана Охрімчук, м. Київ