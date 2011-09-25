Янукович, Путін і Медведєв у заміській резиденції (фото)

Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, Президент України Віктор Янукович і прем`єр-міністр Росії Володимир Путін під час зустрічі в резиденції Президента РФ, на території заповідника "Завідово", 24 вересня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, після короткої прогулянки керівників двох країн журналістів попросили залишити місце проведення переговорів. Переговори тривали майже чотири години. За їх завершення В. ЯНУКОВИЧ відбув до Києва.

Прес-секретар Президента РФ, відповідаючи на питання, чи були досягнуті якісь домовленості, тоді повідомила, що говорити про результати передчасно.

Від Адміністрації Президента Україна також поки немає ніякої інформації про підсумки зустрічі.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН

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