Японський автоконцерн Тойота готується випустити найекономічніший автомобіль у світі

Як пишуть сьогодні місцеві ЗМІ, машина проходитиме близько 40 кілометрів на одному літрі бензину. Нова модель вже одержала назву "Аква".

Випуск нової моделі покликаний закріпити лідерство компанії на ринку автомобілів з двигунами проміжного між бензиновим і електричним типу, який користується в Японії великою популярністю.

Передбачається, що нова машина коштуватиме близько 22 тисяч доларів.

Эхо Москвы