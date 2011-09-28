У Кучми народилася онука

У родині бізнесмена Віктора ПІНЧУКА та доньки екс-президента Леоніда КУЧМИ Олени ПІНЧУК народила дочку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Віктора та Олени ПІНЧУКІВ.

Повідомляється, що 28 вересня О.ПІНЧУК народила доньку.

Породілля та новонароджена почуваються добре.

Прес-служба також зазначає, що це четверта дитина в родині ПІНЧУКІВ. Окрім новонародженої в сім’ї є ще троє дітей – Марія, Роман (від попередніх шлюбів - УНІАН) та спільна донька Катерина.