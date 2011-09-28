У Кучми народилася онука
13:10, 28 вересня 2011Разное
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У родині бізнесмена Віктора ПІНЧУКА та доньки екс-президента Леоніда КУЧМИ Олени ПІНЧУК народила дочку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Віктора та Олени ПІНЧУКІВ.
Повідомляється, що 28 вересня О.ПІНЧУК народила доньку.
Породілля та новонароджена почуваються добре.
Прес-служба також зазначає, що це четверта дитина в родині ПІНЧУКІВ. Окрім новонародженої в сім’ї є ще троє дітей – Марія, Роман (від попередніх шлюбів - УНІАН) та спільна донька Катерина.
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