Експерт: є три моделі управління транспортом

Фахівці радять владі Києва консолідувати управління транспортом у єдиного оператора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі з проблем транспортної сфери Києва, організованому Київською міською держадміністрацією та Інститутом Горшеніна, заявили: старший менеджер проектів, представник Фонду «Ефективне управління» Ігор ГОНЧАРЕНКО і керівник проекту з розробки Стратегії розвитку Києва на період до 2025 року, представник компанії BCG Сергій ПЕРЕПЕЧКА.

«Якщо ми говоримо про якісь перші кроки, які необхідно зробити у сфері громадського транспорту – це консолідація управління транспортом. Приклад того ж Будапешта, Мадрида, Ріо-де-Жанейро показує, що коли створювалися єдині органи, які займалися управлінням чи регулюванням, консолідацією всієї транспортної системи, то оптимізація роботи громадського транспорту різко збільшувалася", - розповів І.ГОНЧАРЕНКО. Так, за його словами, відбувалося вилучення зайвих маршрутів, які накладалися один на одний, оптимально вибиралися постачальники послуг, висувалися суворі вимоги до якості надаваних послуг.

С.ПЕРЕПЕЧКА у свою чергу наголосив на важливості аспекту: «Необхідно змінювати систему управління в тому плані, щоб створювати єдину керуючу компанію для оптимізації управління транспортним потоком і управління структурою доходів, витрат у транспорті. Це сприятиме більшій координації і якіснішим послугам». Він зазначив, що існують три моделі координації управління транспортом і найпоширеніша - модель муніципального оператора, на другому місці - складніша французько-скандинавська модель, де збільшується роль приватних операторів. Для Києва, за словами С.ПЕРЕПЕЧКИ, нині прийнятний перший варіант.

Також він порадив звернути увагу на розвиток альтернативних видів транспорту в столиці, зокрема велотранспорту і таксі.

«У Лондоні на сьогодні 40% населення пересувається на приватному транспорті, 40% - на громадському і 20% добираються на роботу або пішки, або на велосипеді. Таке цільове розбиття можна було б зокрема прийняти і в Києві як цільову точку розвитку транспорту в місті», - зазначив С.ПЕРЕПЕЧКА. За його даними, на сьогодні в Києві частка перевезень громадським транспортом на рівні 55% (у 2005 р. – 80%). Опитування громадськості, за словами представника BCG, показав, що 75% опитаних киян готові пересуватися містом громадським транспортом, якщо він буде з відповідними комфортними умовами і за доступними тарифами. Водночас він не вважає, що правильно намагатися забезпечити таку кількість пасажироперевезень саме муніципальним транспортом і вважає, що цей показник повинен лежати між 50%-40%.

Зберегти ж рівень громадських перевезень на цій позначці, щоб він не падав, щоб не допускати збільшення користування власним транспортом, що завантажує вулиці і створює пробки, потрібно спеціальними заходами. Зокрема, насамперед, забезпеченням тих самих якісних послуг з доступної оплати.