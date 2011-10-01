Вперше на обкладинці арабського журналу дівчина в бікіні (фото)

Головний редактор арабського глянцевого журналу Lilac Яра Машура давно відома своїми сміливими виступами з метою зламати стереотипи. На обкладинці нового номера журналу, здавалося б, немислиме - дівчина в бікіні.

Новий образ арабської дівчини представила 22-річна Худа Наккаче (Huda Naccache) з Хайфи, Ізраїль.

«Відтоді, як я 10 років тому заснувала журнал Lilac в Назареті, я почала ламати заборони щодо жінок у суспільстві. Я працювала для того, щоб надихнути і звільнити жінок. Худа - перша арабська модель, яка з`явилася в бікіні на обкладинці арабського журналу. Lilac - перший арабський журнал, який розмістив на своїй обкладинці дівчину в бікіні», - розповіла Яра Машура виданню MailOnline.

«Але це не означає, що я закликаю інші арабські видання наслідувати мій приклад, - одразу застерігла вона. - Я десять років йшла до того, щоб арабські жінки отримали більше прав і свобод на Близькому Сході».

Героїня обкладинки горда своєю появою: «Я дуже пишаюся, що я перша, хто зважився надіти бікіні і знятися для обкладинки журналу».

Вона вважає за необхідне пояснити: «Я професійна модель, і це повинно бути частиною звичайної роботи для мене. Я зрозуміла, що якщо хочу досягти успіху, я повинна вибрати ту роботу, яку хочу робити, я поговорила з батьками, і вони зрозуміли і прийняли мій погляд. Я ніколи і нічого не зробила б без їхнього благословення », - наводить її слова сайт Tata.ru.