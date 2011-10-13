Майкла Джексона можна було врятувати

Адвокати, що представляють інтереси особистого лікаря Майкла Джексона Конрада Мюррея, звинуваченого в ненавмисному вбийстві "короля поп-музики", несподівано відмовилися від твердження, що співак сам проковтнув смертельну дозу медикаменту, повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше глава адвокатської групи стверджував, що Джексон сам випив велику дозу пропофолу в той час, коли Мюррея не було в кімнаті. За версією слідства, Мюррей дав музикантові надмірну дозу ліків, що в поєднанні з іншими препаратами, в тому числі і заспокійливими, стало причиною загибелі.

Тепер захист заявляє, що ефект від перорального прийому ліків був би "звичайним". Заяву не було зафіксовано на відеокамеру і не було зроблено перед присяжними.

Тим часом, експерт Крістофер Роджерс заявив на суді, що препарат міг бути введений Джексону внутрішньовенно. Роджерс також сказав, що сам співак не зміг би зробити собі такий укол.

Кардіолог доктор Алон Штейнберг, який виступив у середу на процесі, заявив, що співака "можна було врятувати" за умови вжиття належних заходів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AFP.

Мюррей вийшов з кімнати, де був Джексон, на дві хвилини, а, повернувшись, побачив що співак не дихає, нагадав Штейнберг. Однак у Джексона "ще був кров`яний тиск, пульс, його серце билося", і, якби йому надали необхідну медичну допомогу, "його, очевидно, можна було врятувати в той момент".

Лікар Джексона, за словами кардіолога, проявив "серйозну халатність", не викликавши негайно швидку допомогу. Однак замість цього він лише покликав свого помічника.

У Джексона не було зупинки серця, він просто перестав дихати, тому зроблений Мюрреєм кардіологічний масаж був "марним" і "непробачним", заявив Штейнберг.

Також кардіолог зазначив, що пропофол, який приймав Джексон, не підходить для лікування безсоння.

Якщо суд визнає винним Мюррея, котрий не заперечує той факт, що давав невеликі дози пропофолу Джексону, але не вважає себе винним у ненавмисному вбивстві, той може бути засуджений до чотирьох років ув`язнення і втратити ліцензію на лікарську діяльність.