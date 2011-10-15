У зіткненні легковика з вантажівкою загинуло двоє людей

У Волинській області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Волинській області, аварія сталася сьогодні близько 04.30 на автодорозі Ковель - Маневичі у Ковельському районі.

Як зазначено в повідомленні, водій автомобіля ВАЗ-2115, обминаючи перешкоду на дорозі, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес». В результаті ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці.