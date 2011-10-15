У зіткненні легковика з вантажівкою загинуло двоє людей
20:34, 15 жовтня 2011Разное
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Аварія на Волині
У Волинській області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Волинській області, аварія сталася сьогодні близько 04.30 на автодорозі Ковель - Маневичі у Ковельському районі.
Як зазначено в повідомленні, водій автомобіля ВАЗ-2115, обминаючи перешкоду на дорозі, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес». В результаті ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці.
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