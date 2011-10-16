Старенький "жигуль"-трійка потрапив під позашляховик
02:00, 16 жовтня 2011Разное
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Двоє людей загинули
Неподалік смт Муровані Курилівці Вінницької області внаслідок зіткнення автомобілів двоє людей загинули і ще одна в тяжкому стані госпіталізована.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.
Неподалік від смт Муровані Курилівці 14 жовтня близько 21.00 43-річний водій автомобіля KIA не справився з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2103» під керуванням 67-річного місцевого жителя.
В автомобілі «ВАЗ» перебувало ще двоє літніх жінок. Внаслідок аварії водій легковика та 73-річна жінка загинули на місці пригоди. Ще одна пасажирка була сильно травмована і госпіталізована до районної лікарні.
Водія позашляховика затримано.
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