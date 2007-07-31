КамАЗ зачепив Мазду і врізався у ЗіЛ: є жертви

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася вчора в Криму, загинула людина, ще п’ятеро одержали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 29 км автодороги Ялта-Севастополь водій автомобіля “КамАЗ 65115-016-12”, рухаючись у напрямку Севастополя, при виконанні обгону скоїв дотичне зіткнення з автомобілем “Mazda 6 SDN”, що рухався в зустрічному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “ЗіЛ 5301”.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля “ЗіЛ” загинув на місті пригоди. Пасажир “ЗіЛу”, водій і пасажир автомобіля “КамАЗ”, а також водій та пасажир автомобіля “Mazda” (дитина 1994 р. н.) з тілесними ушкодженнями доставлені до Ялтинської міської лікарні.